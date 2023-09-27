У иноагента Смольянинова* заподозрили психическое расстройство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА Популярный некогда актер тетра и кино Артур Смольянинов* после начала специальной военной операции отвернулся от народа, который его любил, а по степени русофобии побил многих своих коллег.
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