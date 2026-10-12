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Регионы России

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Юрист опроверг криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых

Юрист опроверг криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых

Достоверных подтверждений криминального характера исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге пока нет, заявил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев в интервью агентству РИА Новости.

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