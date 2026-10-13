Электричество кончилось: в 13 штатах США введен режим ЧС из-за дефицита энергии

В энергосистеме, обслуживающей 13 американских штатов и Вашингтон, введен режим чрезвычайной ситуации из-за риска нехватки электроэнергии.
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