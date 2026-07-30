ЦИК впервые доставит избирательные бюллетени беспилотниками в труднодоступные районы

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Центральная избирательная комиссия России запускает эксперимент по использованию беспилотных технологий для доставки избирательной документации в труднодоступные населенные пункты.
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