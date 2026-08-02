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Спорт Уик-Энд

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«Спартак» повергнут в шок на 1-й минуте матча в Грозном – замена и пенальти! Весьма уморительный 11-метровый…

«Спартак» повергнут в шок на 1-й минуте матча в Грозном – замена и пенальти! Весьма уморительный 11-метровый…

«Спартак» был огорошен с первой же минуты матча 2-го тура РПЛ в Грозном с «Ахматом». Намёк на приближающуюся к столичному клубу грозу прозвучал, когда после первого ввода мяча в игру пришлось заменить – нет, не игрока, а сдувшийся игровой снаряд.

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