Загрутдинов: В Таганском районе демонтировали четыре жилых дома в рамках программы реновации

В Таганском районе с момента старта программы реновации демонтировали четыре расселенных дома. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
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