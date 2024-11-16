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Юрист Соловьёв посоветовал идти в МФЦ в случае потери доступа к «Госуслугам»

Юрист Соловьёв посоветовал идти в МФЦ в случае потери доступа к «Госуслугам»

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, присутствует ли «сезонность» в деятельности мошенников и почему злоумышленники чаще всего нацелены на взлом «Госуслуг».

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