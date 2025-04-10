Минкоммерции КНР: Китай обладает твердой волей и многочисленными средствами для принятия контрмер в случае дальнейшего усиления торгово-экономических ограничительных мер со стороны США

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Китай, обладая твердой волей и многочисленными средствами, решительно примет контрмеры и будет бороться до конца, если США будут настаивать на дальнейшем усилении торгово-экономических ограничительных мер, заявили в среду в Министерстве коммерции КНР.
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