Тела более 40 погибших извлекли из реки на месте крушения самолета в Вашингтоне

TASS/EPA/JIM LO SCALZO Тела более 40 погибших извлекли на месте крушения самолета, который упал в реку в Вашингтоне после столкновения с вертолетом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
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