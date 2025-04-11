Влад Филат: «С такой зарплатой можно бесконечно реформировать правосудие»

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал объявление о вакансии юридического аналитика в Секретариате Комиссии по проверке прокуроров, размещённое Центром международного правового сотрудничества.
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