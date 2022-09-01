Самсонова обыграла 14-ю ракетку мира и вышла в третий круг US Open

В 1/32 финала Людмила Самсонова уверенно обыграла Лейлу Фернандес. В ночь на 1 сентября в Нью-Йорке завершился матч второго круга US Open в женском одиночном разряде, в котором Людмила Самсонова встречалась с 14-й ракеткой мира Лейлой Фернандес.