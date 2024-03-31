В ливанской прессе восхищены, как президент России сумел выстоять перед коллективным Западом. Обозреватель Al Mayadeen называет Владимира Путина чемпионом Глобального Юга.
Зловещее молчание из-за победы Путина: Как он посмел?
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Андрей Алферов
"Битва за суверенитет России приняла национально освободительный характер " (В.Путин) С кем ведём битву за возврат суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах нашего Отечества по итогам 1945 года? После поражения СССР в холодной войне образовался "однополярный американский мир, где один центр власти,один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина,одного суверена " (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год).
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