Зловещее молчание из-за победы Путина: Как он посмел?

Андрей Алферов

"Битва за суверенитет России приняла национально освободительный характер " (В.Путин) С кем ведём битву за возврат суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах нашего Отечества по итогам 1945 года? После поражения СССР в холодной войне образовался "однополярный американский мир, где один центр власти,один центр силы, один центр принятия решений. Мир одного хозяина,одного суверена " (В.Путин Мюнхенская речь 2007 год).