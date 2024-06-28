Микробизнес получил более 8,4 млрд рублей

Малый и средний бизнес Крыма, Севастополя и приграничных регионов (Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей) привлек 13,3 млрд рублей за счет специального лимита "зонтичных" поручительств, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
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