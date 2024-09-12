«Штурмовики. Пулям русские не поклонятся» — сильный клип про главных двигателей войны. Это песня про тех героев, которые первыми рвутся в бой и прокладывают путь своим товарищам! Слава вам, бесстрашные штурмовики! «Накал атаки штурмовиков, работают группы с фланга и тыла; Смогли застигнуть врага врасплох, серьезно рискнули и подфартило!» Читайте также: Волонтёр-нацист, которого отпустил с миром русский воин в Украинске: ранее урод глумился над нашим погибшим бойцом (ВИДЕО) .