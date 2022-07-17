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«Виннипег» продлил форварда Харкинса на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов

«Виннипег» продлил форварда Дженсена Харкинса на 2 года с кэпхитом 850 тысяч долларов. Соглашение с 25-летним канадцем является односторонним.

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