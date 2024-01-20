Семьи заложников ХАМАС призвали Нетаньяху к мерам по возвращению их родных

Десятки семей заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, собрались у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его сделать "смелый шаг" для возвращения их родных домой.
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