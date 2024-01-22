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ВС РФ перемалывают позиции противника южнее Авдеевки

ВС РФ перемалывают позиции противника южнее Авдеевки

На авдеевском направлении идут упорные бои за микрорайон у улицы Соборной на юге Авдеевки. По мнению журналиста и блогера Юрия Подоляки, если ВСУ в ближайшее время не добьются успеха на этом участке фронта, ситуация для украинских войск станет катастрофической, поскольку ВС РФ будут контролировать все важные высоты.

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