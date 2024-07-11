Константин Косачев заявил, что в БРИКС развивается парламентское измерение

По его словам, в рамках форума планируется принять два документа Заместитель председателя Совета Федерации, председатель Организационного комитета Х Парламентского форума БРИКС Константин Косачев прокомментировал начало работы форума.
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