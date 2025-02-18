Депутат Гаврилов: сервис ФНС о передаче чека покупателю заработает с 1 марта

В России с 1 марта заработает сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
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