Депутат Гаврилов: сервис ФНС о передаче чека покупателю заработает с 1 марта

В России с 1 марта заработает сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).