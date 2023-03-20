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Политик Филиппо назвал слова посла Польши об Украине нежеланием НАТО достичь мира

Политик Филиппо назвал слова посла Польши об Украине нежеланием НАТО достичь мира

Высказывание посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского об Украине свидетельствует о нежелании НАТО достичь мира.

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