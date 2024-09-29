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Иран потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак по Бейруту

Иран потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак по Бейруту

Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атак Израиля по Бейруту. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Исламской Республики при всемирной организации Амир Саид Иравани, информирует ТАСС.

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