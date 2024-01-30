Собянин: В Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады «Курчатов»

Отборочный тур олимпиады «Курчатов» пройдет с 31 января до 14 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что начинается отборочный этап олимпиады «Курчатов» для школьников.
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