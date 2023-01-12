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Триллер «Реала» с пенальти, вылет «Сити» и «Милана» из кубков, Валиева – спортсмен года в России, отстранение Ле Гре, Ростовцев – вице-президент СБР и другие новости

Триллер «Реала» с пенальти, вылет «Сити» и «Милана» из кубков, Валиева – спортсмен года в России, отстранение Ле Гре, Ростовцев – вице-президент СБР и другие новости

1. «Реал» драматично стартовал в Суперкубке Испании: по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 финала, Куртуа отбил удар Гайя, а Джемерт зарядил выше ворот.

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