Триллер «Реала» с пенальти, вылет «Сити» и «Милана» из кубков, Валиева – спортсмен года в России, отстранение Ле Гре, Ростовцев – вице-президент СБР и другие новости

1. «Реал» драматично стартовал в Суперкубке Испании: по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 финала, Куртуа отбил удар Гайя, а Джемерт зарядил выше ворот.
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