Экономист Балынин назвал два самых выгодных для отпуска месяца

Мартовский отпуск по выплатам будет выгоднее февральского, но не самым выгодным в году. Отпускные, которые начисляются работнику, рассчитывают исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, рассказал экономист Игорь Балынин.
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