Нужна ли жёсткая фильтрация въезжающих граждан Украины в Россию через Шереметьево? Безусловно и железобетонно.
Носителей украинства нельзя допускать в Россию. Точка!
Комментарии
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Елена Смирнова
всё равно просачивается это отребье, к сожалению!
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Носители украинства обязаны остаться на украине или в том гос. образовании, которое будет создано по окончании СВО. Любая на границах России в этом случае фильтрация, какой бы жесткой она не была, вполне оправдана. Зачем нам на нашей территории люди, которые ненавидят Россию и не перестают эту ненависть демонстрировать, приехав к нам? Пускать их в Россию - это мазохизм в чистом виде.
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13 час.
ШКИПЕР
Хохлы визжали из всех утюгов - Украина для украинцев - , вот пусть проживают на Украине. Зачем прутся в Россию ?
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13 час.
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