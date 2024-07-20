Носителей украинства нельзя допускать в Россию. Точка!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Носители украинства обязаны остаться на украине или в том гос. образовании, которое будет создано по окончании СВО. Любая на границах России в этом случае фильтрация, какой бы жесткой она не была, вполне оправдана. Зачем нам на нашей территории люди, которые ненавидят Россию и не перестают эту ненависть демонстрировать, приехав к нам? Пускать их в Россию - это мазохизм в чистом виде.