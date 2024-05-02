Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36

Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36, число обнаруженных под завалами машин возросло до 23, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.
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