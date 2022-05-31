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Кессон для скважины: 5 полезных подсказок по обустройству

Кессон для скважины: 5 полезных подсказок по обустройству

Кессон служит для обеспечения бесперебойной работы водяной скважины в любое время года. Кессонная камера представляет собой резервуар, вмещающий сантехническое оборудование и одновременно обеспечивающий его гидроизоляцию и защиту от промерзания.

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