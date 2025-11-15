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100 советов

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Почему low code обучение становится необходимым?

Почему low code обучение становится необходимым?

В эпоху цифровой трансформации компании ищут способы ускорить разработку решений и вовлечь в процесс больше специалистов без глубоких знаний программирования.

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