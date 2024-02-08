В США предупредили Украину о риске потери Одессы

Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, то Украина может потерять Одессу, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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