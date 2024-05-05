Новости в мире музыки

«Евровидение» в Швеции пройдет в обстановке повышенной террористической угрозы Власти Швеции планируют беспрецедентно усилить меры безопасности в связи с проведением в Мальмё (третьем по величине городе страны) конкурса песни «Евровидение».
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