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    мда..., никак...Deep Purple выпус...
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    Спасибо, продолжайте!100 величайших ба...

Новости в мире музыки

Новости в мире музыки

«Евровидение» в Швеции пройдет в обстановке повышенной террористической угрозы Власти Швеции планируют беспрецедентно усилить меры безопасности в связи с проведением в Мальмё (третьем по величине городе страны) конкурса песни «Евровидение».

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