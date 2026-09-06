Россияне ежедневно сталкиваются с 12-15 млн мошеннических контактов

Пик мошеннических атак в России был зафиксирован весной 2024 года — до 20 миллионов звонков в сутки.Россияне ежедневно 12-15 миллионов раз контактируют с мошенниками, и это значительно меньше пиковых значений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.