К кемеровским школьникам пришла Маша из мультфильма, которую «помотала жизнь»

В управлении образования рассказали, что ростовую куклу предоставило местное учреждение культуры. День рождения Маши из мультфильма «Маша и медведь» отметили на прошлой неделе в Старопестерёвской школе Беловского округа Кемеровской области.
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