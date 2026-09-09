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Татар-информ

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Минцифры РТ: 61 тысяча татарстанцев используют платформу «Госуслуги Моя школа»

Минцифры РТ: 61 тысяча татарстанцев используют платформу «Госуслуги Моя школа»

Цифровая платформа «Госуслуги Моя школа» стала помощником для 61 тысячи жителей Татарстана, причем 71% из них – родители.

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