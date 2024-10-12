Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Так то он в этом штабе,давно и навечно.Даже,если это фейк, то классный,показывает насколько все маразматично  в зенит...Россия сыграет с ...
  • Максим Комаров
    Зенит обыграл Войводину в товарищеском матче 4-1. У Олигофрена Соболева - 2+2, передача финтом Зидана и перспективы в...Россия сыграет с ...
  • Максим Комаров
    Дядя, а при чем тут РПЛ?Россия сыграет с ...

Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости

Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости

1. Россия сыграет с Брунеем в ноябре, устная договоренность уже достигнута. Другой матч ноября, с Сирией, пройдет в Волгограде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Дядя, а при чем тут РПЛ?
Ответить
4 час.
Максим Комаров
Зенит обыграл Войводину в товарищеском матче 4-1. У Олигофрена Соболева - 2+2, передача финтом Зидана и перспективы вытеснить Кассьеру из старта.
Ответить
4 час.
сергей озеров
Так то он в этом штабе,давно и навечно.Даже,если это фейк, то классный,показывает насколько все маразматично  в зените,правят там не спортивные принципы,а желания повелителя газовой трубы.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх