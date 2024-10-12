Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости

Дядя, а при чем тут РПЛ?

Зенит обыграл Войводину в товарищеском матче 4-1. У Олигофрена Соболева - 2+2, передача финтом Зидана и перспективы вытеснить Кассьеру из старта.

сергей озеров

Так то он в этом штабе,давно и навечно.Даже,если это фейк, то классный,показывает насколько все маразматично в зените,правят там не спортивные принципы,а желания повелителя газовой трубы.