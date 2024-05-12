FAZ: немецкие депутаты одобрили идею сбивать на Украине российские ракеты

Ряд немецких парламентариев выразили поддержку идее использовать западные ЗРК с территорий стран-членов НАТО, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной, передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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