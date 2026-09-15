ЛеБрюн о критике генменеджера «Анахайма» Вербика: «Клуб делал предложения Карлссону и Готье еще прошлой осенью. Их агенты были весьма дальновидны, решив выждать»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн высказался о критике в адрес генерального менеджера « Анахайма » Пэта Вербика. Чтобы сохранить 21-летнего форварда Лео Карлссона , «Дакс» были вынуждены повторить оффер-шит «Филадельфии» на 5 лет и 90 миллионов долларов (18 млн в год).