Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Идёт война и противник будет применять все методы войны ,которые он в состоянии  использовать. Надо воевать и побежда...Антонов: заявлени...
  • Игорь Овчаренко
    Может хватит  ходить и просить у врагов  осуждения . Это враги и нам должно быть стыдно перед ними кланяться. Победы ...Россия потребовал...
  • вячеслав костандов
    ВРЕМЯ ПЕРЕХОДИТЬ К КОВРОВЫМ БОМБАРДИРОВКАМ.РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИДЕНТИЧНЫЙ - ВЫЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ И ОСТО...Медведев после ат...

Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

«Сбер», главный банк страны, известный своей заботой о клиентах, решил повысить стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях со счёта более чем на 40%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
про што истерика у пипла? не хочешь платить - откажись от услуги... закачай на телефон приложение и отслеживай ситуацию на своём счету сам.... не нравиться банк - перейди к другому, в России 3 сотни банков
Ответить
6 час.
Ингерман Ланская
а чё, надо пломбу ставить? а куда? заместо кариеса?
Ответить
6 час.
Дмитрий Лукьянов
В очко ему пломбу залепить! Чтоб срать не мог. Тогда может и жрать меньше будет!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх