Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает

Ингерман Ланская про што истерика у пипла? не хочешь платить - откажись от услуги... закачай на телефон приложение и отслеживай ситуацию на своём счету сам.... не нравиться банк - перейди к другому, в России 3 сотни банков

Ингерман Ланская а чё, надо пломбу ставить? а куда? заместо кариеса?