«Сбер», главный банк страны, известный своей заботой о клиентах, решил повысить стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях со счёта более чем на 40%.
Как «зелёный банк» из воздуха деньги делает
Комментарии
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Ингерман Ланская
про што истерика у пипла? не хочешь платить - откажись от услуги... закачай на телефон приложение и отслеживай ситуацию на своём счету сам.... не нравиться банк - перейди к другому, в России 3 сотни банков
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6 час.
Ингерман Ланская
а чё, надо пломбу ставить? а куда? заместо кариеса?
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6 час.
Дмитрий Лукьянов
В очко ему пломбу залепить! Чтоб срать не мог. Тогда может и жрать меньше будет!
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4 час.
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