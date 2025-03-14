Миллиард для мадам Арбидол и бюджетные пряники для «Нанолека»

Препарат, который должен поставить «Нанолек», производит дивизион олигарха Харитонина - друга семьи вице-премьера Голиковой и бывшего вице-премьера Виктора Христенко, но в этот раз Харитонин подвинулся и не стал участвовать в тендере напрямую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии