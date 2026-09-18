Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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Оплата за розподіл газу: що варто знати споживачам Дніпропетровщини

Оплата за розподіл газу: що варто знати споживачам Дніпропетровщини

Оплата за розподіл забезпечує щоденну роботу газорозподільної системи: утримання та ремонт мереж, проведення необхідних технічних робіт, закупівлю матеріалів та обладнання, а також цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби «104».

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