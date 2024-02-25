Левитин: Путин поручил ОКР и Минспорту сделать предложения по участию в ОИ

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта" заявил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию атлетов в летних Олимпийских играх - 2024, которые пройдут в Париже.