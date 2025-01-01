Ключевой фактор

Сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 21% в декабре выглядит как дополнительное послабление на фоне другого решения регулятора в начале «недели тишины» перед заседанием совета директоров Банка России.
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