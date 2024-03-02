🐆 Леопардам тоже бывает нужно к доктору У котёнка Умки заметили белое пятно на роговице, вызвали самого лучшего ветеринарного офтальмолога.
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🐆 Леопардам тоже бывает нужно к доктору У котёнка Умки заметили белое пятно на роговице, вызвали самого лучшего ветеринарного офтальмолога.