Самолет "России", который два часа назад вылетел из Пулково во Внуково, возвращается в Петербург. ✔️Рейс SU95 готовится к посадке.
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Самолет "России", который два часа назад вылетел из Пулково во Внуково, возвращается в Петербург. ✔️Рейс SU95 готовится к посадке.