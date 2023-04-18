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Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что это сделали США

Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что это сделали США

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что данные удары в августе 1945 года нанесла американская сторона.

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