Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что это сделали США

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что данные удары в августе 1945 года нанесла американская сторона.
Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «беспрецедентными по разрушениям и страданиям», не упомянув, что данные удары в августе 1945 года нанесла американская сторона.
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