В Госдуме рассказали о стимулировании перевода блогеров на отечественные площадки

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Председатель правления РОЦИТ, депутат ГД РФ Антон Горелкин в ходе круглого стола «Регулирование рекламы в интернете: можно ли перевести блогеров в отечественные соцсети?» предложил инфлюенсерам, достигшим большой аудитории, дублировать контент на российских площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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