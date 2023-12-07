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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Госдуме рассказали о стимулировании перевода блогеров на отечественные площадки

В Госдуме рассказали о стимулировании перевода блогеров на отечественные площадки

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Председатель правления РОЦИТ, депутат ГД РФ Антон Горелкин в ходе круглого стола «Регулирование рекламы в интернете: можно ли перевести блогеров в отечественные соцсети?» предложил инфлюенсерам, достигшим большой аудитории, дублировать контент на российских площадках.

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