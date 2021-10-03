Мировую повестку генерирует Москва

☭КОМПАСБизнес и финансыМировую повестку генерирует Москва Будущее происходит уже сейчас Ключевое: глобализация, как общий рынок планеты Земля, более неактуальна.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМалкНе хочу превозносить нашего Президента, но, исходя из того, что написано в статье, все эти достижения России были бы невозможны, если бы у власти (например) оставался Ельцин! Мы бы уже последний х... без соли доедали!... Чтобы все проекты, задуманные сейчас, воплотить в жизнь, в нашей стране должна быть стабильная предсказуемая политика и власть, которая её осуществляет! Если в 2024-ом при выбора Гаранта опять скатимся до "экспериментов", то опять придёт какой-нибудь "хрен с горы" и будет - или бухать, или продавать Родину оптом и в розницу, либо и то и другое вместе!Людмила ГруневаСогласна с вами на все сто!Susan VaninВсе это хорошо, только Запад привык все недостающее у них брать силой. И вполне возможно, что коллективный Запад пойдет войной, что бы забрать это в России, а это пахнет новой Мировой Войной, не виртуальной, а настоящей.Алекс ИвановТямы уже у запада не хватит на войнушку. Кишка у них уже настолько истончилась, что порвется в момент начала этой самой войны.Ночной кошмарВот поэтому Путин, предвидя это, сначала укрепил нашу армию, потом и ключевые позиции в экономике. И воевать с Россией сейчас рискнёт только сумасшедший.Ирина Серафимова (Микова)Пусть Ваши прогнозы станут реальностьюДарья ИвлеваЭта статья , Александра Дубровского - Супер Гениальна ! Даже я , древняя бабка , прочла её с большим удовольствием , не пропуская ни одного слова ! Всё ясно и понятно о прошлом , настоящем и будущем ! И поняла , что вот - вот в России должен родиться свой Никола Тесла . Он сейчас , просто , необходим ! У России великое будущее ! С нами Бог и он прислал нам В.В.Путина !Игорь КузнецовГлобальный мировой рынок с "директором" из Вашингтона - не для нас. Взаимовыгодный товарообмен дело другое. А там ещё и "водородная энергетика", об этом не следует забывать.ААлексейНу да, всё прекрасно, только простому народу от этого что? Всё захапают лица имеющие доступ к кормушке, то бишь к власти.Ирина ЧещинаХорошая статья, правильная. И, кстати, я тоже сразу вспомнила про "водородную энергетику". Честно говоря,сомневаюсь, что может быть машина с кпд больше 100%(реактор)Комментировать
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