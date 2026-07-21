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Царьград

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Двое 18-летних жителей Собинки осуждены за угон "Нивы"

Двое 18-летних жителей Собинки осуждены за угон "Нивы"

Собинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей. Восемнадцатилетние приятели признаны виновными в совершении угона автомобиля, осуществленного группой лиц по предварительному сговору (п.

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