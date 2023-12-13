Живые елки, ватные снеговики и стеклянные шары: какие новогодние тренды выбирают петербуржцы

Предпочтения россиян в выборе новогодней елки и украшений для дома меняются. Растет популярность как экологичных решений вроде живых елей, так и возврата к советским традициям с дешевыми игрушками ручной работы Новогодние традиции россиян: как меняются предпочтения в украшении дома Новый год — самый любимый праздник для подавляющего большинства россиян.