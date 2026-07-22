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Царьград

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Космический перехват: русские спутники взяли на прицел орбитальную разведку ВСУ

Космический перехват: русские спутники взяли на прицел орбитальную разведку ВСУ

Сближение русских спутников с аппаратами, которые помогают ВСУ, попало на видео. В околоземном пространстве зафиксированы беспрецедентные маневры: военные аппараты России серии "Космос" вплотную приблизились к спутникам компании ICEYE, поставляющей радиолокационные данные украинской армии.

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