Литератор-русофоб Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) свалил осенью 2014-го; приобрёл в Париже на одной из самых дорогих улиц Rue de la Paix квартиру за 2 млн евро с красной ковровой дорожкой и мраморными полами, затем продал английскому телеканалу права на экранизацию своих детективов об Эрасте Фандорине, купил недвижимость в Великобритании и Испании, получил британское гражданство, учредил в Лондоне фонд поддержки укротеррористов True Russia* с шикарным офисом в историческом здании, объявил: "Я не вернусь, мой дом теперь тут".